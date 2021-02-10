Разработчики "Спутник V" опубликовали документ, подтверждающий регистрацию вакцины в ЕС

Разработчики "Спутник V" опубликовали подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС.

Фото документа опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку "Спутник V", мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года", - говорится в комментарии к фотографии.

Подтверждение заявки от 29 января 2021 года.

Напомним, что Россия стала первой в мире страной, ученые которой смогли разработать и зарегистрировать препарат от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил 11 августа 2020 года президент России Владимир Путин. Вакцина получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован более чем в 23 странах мира.

На прошлой неделе старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований, которые подтвердили эффективность российской вакцины.