Более 200 родителей привлекли к ответственности за участие детей в акциях 31 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генпрокуратуре РФ заявили о привлечение к отвественности за участие детей в незаконных акциях протеста сторонников Алексея Навального 31 января.

"Кстати, по итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности (за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях - ред.)", - передает РИА Новости слова замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексея Жафярова, выступившего на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России .

Напомним, что ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова высказала мнение о недопустимости участия несовершеннолетних граждан в подобных незаконных мероприятиях. По ее словам 23 января на акциях протеста полицией задержаны 300 несовершеннолетних, которые в последствии были отпущены.

СК и Роскомнадзор завели несколько дел по факту публикаций в соцсетях, призывающих детей принять участие в митингах.

Напомним, протестные акции сторонников Навального прошли в Москве и некоторых других городах России. Мирные демонстрации превратились в столкновения с сотрудниками полиции. СК завел несколько уголовных дел по факту нападения на сотрудников силовых структур.