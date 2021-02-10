Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Супруга российского блогера и оппозиционера Юлия Навальная прилетела в Германию.

По информации Spiegel, Юлия Навальная приземлилась вечером в среду во Франкфурте-на-Майне.

Ранее поступила сообщение о том, что она улетела самолетом из аэропорта Домодедово. Позднее адвокат Юлии заявил, что ничего не знает о ее отъезде. Эту же информацию подтвердил и адвокат Алексея Навального.

Напомним, Навальный в конце прошлого года проходил лечение и реабилитацию в Германии. За границей с ним все время находилась его супруга Юлия. В январе 2021 года они оба вернулись в Москву. Навальный был арестован в аэропорту.

Шесть лет назад состоялся судебный приговор Навальному по уголовному делу "Ив Роше": Навальный был осужден "за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем". Тогда ему дали 3 года и 6 месяцев колонии с испытательным сроком 5 лет, но в 2017 году к испытательному сроку ему прибавили еще год (до 29 декабря 2020 года). Все это время блогер обязан был являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию не реже двух раз в месяц, но он нарушил это условие и долгое время продолжал находиться в Германии.

За это суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима, но принял во внимание год домашнего ареста.