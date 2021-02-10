Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Фото: Министерство обороны РФ.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Сытник на брифинге.

Он отметил, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Также он сообщил, что в ходе нападения никто не пострадал, а база не понесла материального ущерба.

"Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал он.

Сытник также отметил, что в течение суток не было обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. (их деятельность запрещена в РФ), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

Российские военные рассказали, как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим в Сирии.