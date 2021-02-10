C H&M взыскали более трех миллиардов рублей за неуплату пошлин в России

C H&M взыскали более трех млрд рублей за неуплату пошлин в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФТС России возбудила уголовное дело в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) при импорте в 2016-2019 годах. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

При этом в российском отделении H&M ответили, что сообщений от ФТС не получали и при этом все пошлины исправно уплатили в срок.

"В соответствии с законодательством в декабре 2020 года центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", - сообщили в ФТС в среду.

Федеральная таможенная служба также подтвердила, что в 2019 году центральным таможенным управлением была проведена выездная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", после которой подтвердилась информация о взыскании с компании более 3 миллиардов рублей.