Украина запретила регистрировать в стране российские вакцины

Украина запретил регистрировать в стране российские вакцины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране российских препаратов от коронавирусной инфекции. Текст документа опубликован на сайте правительства.

"Постановить, что регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается", - сказано в тексте постановления.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон, предусматривающий регистрацию и использование вакцины от коронавируса, если они имеют данные об успешном проведении доклинических испытаний, подтвержденных компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. При этом отмечено, что вакцина не должна быть разработано в России.

Напомним, что российские ученые первыми в мире разработали и зарегистрировали вакцину от коронавируса. Ей стала прививка "Спутник V". Препарат уже прошел третью фазу доклинических испытаний, результаты которых были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet. После этого глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что вакцина в скором времени будет зарегистрирована в ЕС. В среду 10 февраля в Twitter "Спутник V" разработчики опубликовали документальное подтверждающий заявки на регистрацию вакцины в ЕС.