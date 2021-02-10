Twitter не позволит Дональду Трампу пользоваться платформой Фото: REUTERS

Социальная сеть Twitter более не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу пользоваться платформой. Об этом в эфире американского телеканала CNBC заявил главный финансовый управляющий компании Нед Сигал.

Отмечается, что политика лишат права использовать соцсеть в том случае, даже если он вновь изъявит желание баллотироваться на пост главы государства.

- Наша политика разработана таким образом, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться, - сообщил Сигал.