Литва отказалась арестовывать Леонида Волкова по запросу России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы отказалась арестовывать сторонника Алексея Навального Леонида Волкова по запросу России.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования - неправильная практика. Это вызывает серьезные сомнения в отношении членства России в этих организациях», - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте имея в виду российский ордер на арест, направленный через Интерпол.

Об этом в среду сообщало агентство АР.

Ранее стало известно, что Леонид Волков, находящейся в международном розыске, заочно арестован Басманным судом Москвы. Леониду Волкову предъявлено обвинение по делу за привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям протеста . Они прошли в российских городах 23, 31 января и 2 февраля.

Сам Навальный осужден на 3,5 года колонии общего режима. Приговор вынесен за неявку на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию, где он должен был регулярно отмечаться согласно постановлению суда, который ранее вынес ему приговор "за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем" в отношении компании "ИвРоше".