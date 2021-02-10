Соцсетям грозят штрафы за призывы детей к незаконным акциям Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 11 февраля по 1 марта 2021 года Роскомнадзор будет составлять протоколы в отношении социальных сетей за распространение в них информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В конце января ведомство сообщало, что специалисты выявили подобную информацию на таких площадках, как TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Всех их намерены оштрафовать за нарушение закона.

- Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.41 КоАП РФ направлены представителям соцсетей, - рассказали РИА Новости в ведомстве.