Российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной гонке на ЧМ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская команда биатлонистов стала девятыми в смешанной эстафете на Чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

В составе сборной РФ на соревнованиях выступали саратовский спортсмен Александр Логинов, уроженец Гродно Эдуард Латыпов, Светлана Миронова из Томской области и Ульяна Кайшева из Удмуртии.

По результатам гонки победу одержала команда Норвегии (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанн). Биатлонисты показали результат в 1 час 20 минут 19,3 секунды (11 дополнительных патронов).

Тем временем, сборная России проиграла норвежцам 2 минуты 11,4 секунды (9 дополнительных патронов + 2 штрафных круга).