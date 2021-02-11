Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения"

По словам предпринимателя, те, кто взял ипотеку, постоянно испытывают страх потери рабочего места
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения"

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения"

Фото: Влад КОМЯКОВ

Российский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал ипотеку и назвал способ приобретения жилья с помощью такого вида кредитования "видом современного рабовладения".

- Они (заемщики) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть - а как еще, вот мы так живем, - высказался предприниматель в обращении на своем YouTube-канале.

Бизнесмен также отметил, что те люди. которые все же решились взять недвижимость в ипотеку, постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.