Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения" Фото: Влад КОМЯКОВ

Российский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал ипотеку и назвал способ приобретения жилья с помощью такого вида кредитования "видом современного рабовладения".

- Они (заемщики) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть - а как еще, вот мы так живем, - высказался предприниматель в обращении на своем YouTube-канале.

Бизнесмен также отметил, что те люди. которые все же решились взять недвижимость в ипотеку, постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.