В Германии карантин из-за коронавируса продлили до 7 марта

Власти Германии приняли решение о продлении в стране карантинных мер из-за коронавируса до 7 марта. Однако сделали некоторые оговорки.

Как сообщается в документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, с 1 марта возобновить работу с учетом соблюдения всех мер безопасности могут парикмахерские.

-Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе. <...> Земельные власти адаптируют распоряжения и продлят их (ограничения) до 7 марта, - говорится в постановлении.