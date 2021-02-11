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В Германии карантин из-за коронавируса продлили до 7 марта

Однако при этом власти ФРГ внесли ряд изменений, которые предусматривают, в частности, открытие парикмахерских
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти Германии приняли решение о продлении в стране карантинных мер из-за коронавируса до 7 марта. Однако сделали некоторые оговорки.

Как сообщается в документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, с 1 марта возобновить работу с учетом соблюдения всех мер безопасности могут парикмахерские.

-Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе. <...> Земельные власти адаптируют распоряжения и продлят их (ограничения) до 7 марта, - говорится в постановлении.

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