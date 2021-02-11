Чубайс объяснил, какие страны ждет крах

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал о том, что влияет на сферу бизнеса и какие страны могут прийти к полному краху.

По его мнению, прежде всего речь идет о тех государствах, которые не внедряют принципы устойчивого развития (ESG). Как минимум такие представители мирового сообщества движутся к отставанию.

- Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие и не принявшие <...> в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну как минимум к отставанию, как максимум - к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству, - рассказал Чубайс на форуме по корпоративному управлению.