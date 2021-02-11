Психолог рассказала, как родителям заставить слушаться непослушных детей

Многие родители задаются вопросом: что делать, если ребенок не ест, не убирает игрушки, не делает уроки? Эксперт, психолог Наталья Наумова дала родителям непослушных детей простые советы, как заставить чаду слушаться.

По ее словам, обычно детям необходимо получать от родителей яркую эмоциональную реакцию. Из-за этого они стремится вызвать у родителей реакцию самыми разными способами.

- Идеально, если родители его эмоционально похвалят. Тогда ребенок будет стараться угодить родителям, сделать то, что родителям нравится для того, чтобы его похвалили и он получил эмоциональную реакцию, - рассказала врач ФАН.