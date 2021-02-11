Разработчик назвал главное отличие «КовиВака» от других антиковидных прививок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов рассказал kp.ru о главном отличии «КовиВака» от других антиковидных прививок.

По его словам, прежде всего нужно понимать и учитывать, что в других препаратах используются фрагменты белков коронавируса либо его генетического материала.Тем временем, чумаковская же вакцина включает в себя целые вирусные частицы.

- Они инактивированные, то есть мертвые, и уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против covid-19, - пояснил эксперт.

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