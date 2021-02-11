Степень защиты вакцины от коронавируса зависит от двух факторов, рассказали ученые

Замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов рассказал kp.ru о том, от чего зависит степень защиты вакцины от коронавируса.

По его словам, есть два важных фактора. Все дело в том, что инактивированный, то есть неживой вирус, не может вызвать болезнь. Однако уровень защиты организма от covid-19 от цельновирионной вакцины будет зависеть от искусства разработчиков и дисциплины производителей прививки.

- Если вакцина сделана неправильно, вирус в ее составе может потерять свою форму <...> Антитела, которые станут вырабатываться после прививки, не будут нейтрализующими (то есть не дадут защиты от ковида), - пояснил ученый.

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