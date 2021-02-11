Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене в республике обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. Аналогичное решение накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов.

- В этих регионах власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки, - сказал Онищенко в беседе с НСН.