Последние новости на утро 11 февраля 2021: Юрист рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 11 февраля 2021 года: Юрист Егор Редин рассказал о выплате, которую можно получить раз в год. Согласно Федеральному закону № 178-ФЗ, для малоимущий предусматривается выделение единовременной помощи. Однако это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона, пишет "Прайм". Отмечается, что сумма такой матпомощи гражданам в каждом регионе своя и зависит от разных факторов – величины средней зарплаты, прожиточного минимума и т.п.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России - Чечне и Удмуртии. По его мнению, власти ориентировались на ситуацию с эпидобстановкой в субъектах.

США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях, заявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что министерство обороны страны должно предпринимать все необходимые меры по сдерживанию агрессии со стороны "врагов".

С 1 марта 2021 года Кипр возобновит оформление туристических виз для граждан России. Всего с этого числа страна снимет действующие ограничения на поездки для 56 государств.

Власти Германии продлили карантин в стране до 7 марта из-за коронавируса. Однако сделали некоторые оговорки. Так, с 1 марта возобновить работу с учетом соблюдения всех мер безопасности могут парикмахерские.