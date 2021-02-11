В ВОЗ предположили, что коронавирус появился за два месяца до первой вспышки

WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предположили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до декабря 2019 года, когда власти официально объявили о вспышке заболевания. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По мнению экспертов, ещё в октябре 2019 года порядка 90 человек госпитализировали в центральной части Китая с симптомами, схожими с признаками коронавируса

Также эксперты сообщили, что примерно у двух третей первых пациентов взяли анализ на антитела к COVID-19, и он показал отрицательный результат. Однако эксперты организации отметили, что за это время содержание антител могло снизиться до уровня, при котором выявить иммунитет уже невозможно.