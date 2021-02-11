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Коронавирус Covid-19

В ВОЗ предположили, что коронавирус появился за два месяца до первой вспышки

Международная группа экспертов с января вела расследование происхождения COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19

WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предположили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае до декабря 2019 года, когда власти официально объявили о вспышке заболевания. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По мнению экспертов, ещё в октябре 2019 года порядка 90 человек госпитализировали в центральной части Китая с симптомами, схожими с признаками коронавируса

Также эксперты сообщили, что примерно у двух третей первых пациентов взяли анализ на антитела к COVID-19, и он показал отрицательный результат. Однако эксперты организации отметили, что за это время содержание антител могло снизиться до уровня, при котором выявить иммунитет уже невозможно.