Иммунолог дал рекомендации тем, кто ещё не болел коронавирусом

Иммунолог Болибок дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число тех, кто переболел коронавирусом или прошёл вакцинацию постоянно растёт, и таким образом формируется коллективный иммунитет. Однако тем, кто ещё не заражался коронавирусом и не хочет получать прививку, не следует надеяться, что коллективный иммунитет спасёт их, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

- Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в лёгкой форме, либо в достаточно тяжёлой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения, - объяснил специалист в интервью радио Sputnik.