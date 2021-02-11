Депутат Федоров предложил выдворять иностранцев из России за участие в незаконных акциях

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме предложили выставлять за пределы РФ иностранцев, которые были задержаны за участие в несанкционированных акциях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, свое обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

В письме парламентарий обращается к акциям, которые прошли в Москве. Среди задержанных за участие в незаконных митингах были и граждане иностранных государств. Как и россиянам, за правонарушение им грозит штраф, обязательные работы или арест.

Парламентарий отметил, что иностранцы не только совершают правонарушения, но и «пытаются влиять на политическую обстановку в чужой для них стране».

На основании этого депутат просит инициировать внесение изменений в статью 20.2 КоАП Российской Федерации.

Он предлагает ввести новое положение, где будет прописано наказание для иностранцев, участвующих в акциях.

- Помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста, будут подлежать также и административному выдворению за пределы Российской Федерации,- цитирует RT текст письма.

Сегодня по закону, выдворенные иностранцы не имеют право возвращаться в Россию пять лет.

Ранее Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который повысит штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий, пишет газета "Известия".