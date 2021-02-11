Цены на новостройки вырастут летом 2021 года

По оценкам девелоперов, летом повышение цен на новостройки составит примерно 7%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на жилье в России стремительно росли последний год. Но, судя по всему, говорить о пиковых значениях пока рано. Девелоперы предупреждают, что к лету 2021 года стоимость жилья снова подорожает. Это произойдет из-за повышения прайса на стройматериалы, что не может не отразиться на ценнике квадратного метра.

По оценкам девелоперов, повышение составит примерно 7%.

Стоит отметить, что рост цен на стройматериалы – это не единственная причина увеличения стоимости. Немаловажную роль в этом вопросе сыграет повышение утильсбора на спецтехнику по переработке металла.

О повышении утилизационного сбора в правительстве заговорили недавно. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику - в 2-4 раза. То есть, подорожают экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, бульдозеры и другая техника, задействованная на стройке и при переработке металла.

- Подорожание металлопродукции будет первым шагом в цепочке, а уже вторым – увеличение стоимости строительства и, как следствия, цен на жилья, - говорит зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

С ней согласен президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Он приводит в пример ситуацию, которая возникла в последний год. По различным причинам стройматериалы, в частности арматура, прибавили в цене до 50%. При этом доля стройматериалов в себестоимости квадратного метра составляет 30-40 процентов, в зависимости от класса проекта. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40% в зависимости от класса проекта.

- Дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов может спровоцировать подорожание первичного жилья еще на 5–7% к концу первого полугодия 2021 года, - подчеркнул в беседе с «Известиями» директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков.

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