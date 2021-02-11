Си Цзиньпин заявил, что столкновение США и Китая стало бы всемирной катастрофой

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом, что столкновение двух стран стало бы катастрофой для всего мира. Он также отметил назвал сотрудничество Китая и США - единственным возможным выбором для двусторонних отношений государств.

- Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира, - передало Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Председатель КНР также отметил, что Пекину и Вашингтону следует решать разногласия, руководствуясь взаимоуважением, а также призвал восстановить диалог между странами.