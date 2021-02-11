Россия первой в мире обнаружила хлороводород в атмосфере Марса

Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars-2016 смог первым в мире найти в атмосфере Марса хлороводород, сообщается на сайте "Роскосмоса".

- Впервые в атмосфере Марса прямыми измерениями обнаружен хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016, - сказано в сообщении госкорпорации.

Также отмечается, что хлороводород появился во время глобальной пылевой бури, а потом постепенно исчез. Это открытие указывает на существование связи между поверхностью и атмосферой планеты. Ранее этот фактор не учитывался учёными, отметил члена-корреспондент РАН, научный руководитель российского эксперимента, заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблёв.

Ранее сайт KP.ru сообщал, когда Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink.