Mastercard позволит совершать операции с криптовалютами в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская финансовая корпорация Mastercard планирует начать совершать операции с криптовалютами уже в рамках принадлежащей компании международной платежной системы в текущем году. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

В сообщении отмечается, что корпорация позволит совершать операции с несколькими криптовалютами, однако с какими не уточнятся.

«Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать операции с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», - говорится в заявлении на сайте компании.

В сообщении говорится о том, что корпорация намерена тщательно подходить к выбору криптовалют, операции с которыми будут поддерживаться.

Дамодаран отметил, что в прошлом году компания создала платформу для тестирования возможностей операций с цифровыми валютами.

Напомним накануне курс биткойна бил исторические рекорды на фоне новостей о том, что компания Tesla Илона Маска будет принимать криптовалюту в качестве оплаты своих продуктов.