Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио покинет пост из-за скандала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори собирается покинуть пост. Причиной такого решения стал скандал вокруг сделанных им сексистских высказываний.

Как передает телеканал «Фудзи» со ссылкой на источники, близкие к ситуации, в пятницу, 12 февраля, должно состоятся заседание исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020», на котором скорее всего, и будет принято решение об отставке Йосиро Мори.

Ранее в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 83-летний Йосиро Мори заявил, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях способствует затягиванию их заседаний. По его словам, женщины очень много говорят, и каждая считает своим долгом высказаться. Эти заявления главы оргкомитета вызвали резкую критику со стороны общественности.

По данным телеканала TBS, пост главы оргкомитета Олимпиады-2020 займет мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути