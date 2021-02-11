Постпред РФ при ЕС: трудно представить, чтобы российский дипломат участвовал в протестах

Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трудно представить, чтобы российский дипломат участвовал в протестных акциях в Брюсселе, даже в качестве наблюдателя. Такое заявление сделал постпред России при Европейском Союзе Владимир Чижов, комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию Евросоюза на это решение.

«Мне трудно даже представить ситуацию, при которой кто-то из моих сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего», - приводит ТАСС слова российского постпреда

Чижов напомнил, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания.

Напомним, накануне, 8 февраля, Польша сообщила о высылке сотрудника консульства в Познани, Германия – сотрудника российского посольства в Берлине, Швеция также объявила персоной нон грата сотрудника посольства России. Страны заявили, что это решение является ответной реакцией. Ранее Москва выслала трех европейских дипломатов, среди них немецкий, польский и шведский. Все они принимали участие в несанкционированных акциях 23 января