Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и на Тайване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден провёл первые в статусе главы государства переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры США и Китая обсудили борьбу с распространением коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире, сказано в заявлении Белого дома.

Также в Белом доме сообщили, что Джо Байден затронул тему ситуации в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и на Тайване. Американский президент напомнил о важности защиты безопасности и здоровья, а также о сохранении свободного и открытого пространства Индо-Тихоокеанского региона.

Байден также заявил, что очень обеспокоен принудительными и несправедливыми экономическими практиками Пекина, репрессивными мерами в Гонконге и нарушениями прав человека в Синьцзяне. Также Байден заявил о растущей агресии Китая в отношении Тайваня.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в разговоре с президентом США Си Цзиньпин назвал возможное столкновение двух стран катастрофой для всего мира.