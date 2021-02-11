Суточные лимиты на переводы через СБП планируют повысить до 150 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Центробанк России намерен обязать банки до 1 октября повысить суточные лимиты на переводы через систему быстрых платежей минимум до 150 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте указания ЦБ.

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября текущего года. Как считают Банка России, подобная мера позволит повысить доступность переводов через систему для россиян.

Кроме того, с 1 апреля следующего года участники СПБ обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения системы быстрых платежей (СБПэй). Данное приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через систему в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают подобны способ оплаты.

Напомним быстрые переводы через систему Центробанка по номеру телефона в другие банки. Сегодня лимит в разных банках в среднем составляет от 20 - 50 тысяч рублей. На данный момент к системе подключены более 200 банков.