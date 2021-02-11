В России за сутки выявили 15 038 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 15 038 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заражения были выявлены в 84 российских регионах. Таким образом, по состоянию на четверг, 11 февраля 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 3 538 422 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за прошедшие 24 часа наибольшее количество заразившихся снова зарегистрировали в Москве. В столице ежесуточный прирост инфицированных составил 2040, что значительно меньше, чем было еще несколько недель назад. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 1127 заболевших. Замыкает тройку Московская область с 721 инфицированными.

Среди новых заболевших около 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 553 летальных исхода, а выздоровело вновь больше, чем заразились - 21 961 человек. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в России стали 78 687 заразившихся, всего вылечились 3 538 422 инфицированных COVID-19.