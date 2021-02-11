Участников штурма Капитолия обвиняют в намерении убить Пенса и Пелоси

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса и Нэнси Пелоси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники штурма здания Конгресса 6 января пытались убить вице-президента США Майкла Пенса и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит на процессе импичмента Трампа в сенате конгресса США.

По словам Плэскит, сторонники бывшего президента США Дональда Трампа громко обсуждали поиски Пенса и возвели виселицу на лужайке. Журналисты также слышали призывы присутствующих к повешению Майкла Пенса, сообщает CBS News.

Стейси Плэскит при этом отметила, что информацию подтвердили в своих показаниях и арестованные участники беспорядков с ФБР. Она также заявила, что сторонники Трампа убили бы вице-президента Майкла Пенса, если бы получили такую возможность.

Плэскит также рассказала, ччылаясь на данные ФБР, что протестующие хотели убить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, искали её в кабинете и зале заседаний, открыто говорили, что хотят навредить спикеру палаты представителей конгресса.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.