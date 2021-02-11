Самые высокие зарплаты на «удаленке» получают дизайнеры и детские психологи Фото: REUTERS

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в феврале текущего года стали предложения для дизайнеров, детских психологов, а также инженеров. Такие данные привел сервиса Работа.ру.

Как передает РИА Новости, согласно представленному рейтингу, одну из самых высоких зарплат в феврале предлагает строительная компания специалисту по тендерам. За 300 тысяч рублей в месяц соискатель должен мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию, а также готовить необходимые документы для участия в тендере.

Программист javascript может рассчитывать на вознаграждение в размере до 200 тысяч рублей в месяц. Разработчику мобильных приложений готовы заплатить от 150 до 170 тысяч рублей. Для этой вакансии нужен человек с опытом работы от 2 лет и пониманием клиент-серверного взаимодействия.

Golang-разработчик может претендовать на ежемесячно зарплату от 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей в месяц также может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от одного года.

Детскому психологу с сертификатом, подтверждающим знание методов когнитивно-поведенческой терапии, работодатель готов предоставить обучение за свой счет, а также заработную плату до 160 тысяч рублей

Архитектурное бюро на проектную работу ищет дизайнера интерьеров с опытом работы от трех лет. Ему полагается зарплата 110 тысяч рублей в месяц. Работнику предстоит взять на себя подготовку концепций и визуализацию интерьера, разработку планировочных решений, а также работу с документацией.