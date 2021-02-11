Постпред РФ при ЕС назвал переговоры Борреля в Москве трудными, но откровенными

Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель России при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов назвал трудными прошедшие накануне переговоры в Москве верховного председателя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Однако, по его словам, несмотря на трудность переговоров, особенно для европейской стороны, они носили высокопрофессиональный характер, и были откровенными. Дипломат назвал преувеличением слова Борреля о том, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна».

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», - приводит ТАСС слова дипломата.

Чижов добавил, что в ходе переговоров стороны рассматривали те сюжеты, по которым позиция Москвы и Брюсселя близки или даже совпадают.

Напомним, ранее Боррель завил о необходимости сохранения открытыми дипломатические каналы с Россией. При этом отметил, что отношения двух сторон «далеки от удовлетворительных», а уже через день он сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции в отношении России. По его словам, ограничения будут связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека.