Документальный фильм раскрыл бурную реакцию Трампа на пропущенный звонок от Путина Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп покраснел, когда узнал о пропущенном звонке от российского лидера Владимира Путина, и отчитал подчинённых. О реакции экс-главы Белого дома рассказали присутствующие при разговоре в фильме BBC.

О пропущенном звонке президента России сообщили в ходе встречи с бывшим премьером Великобритании Терезой Мэй, приехавшей в Вашингтон после инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Занимавшая тогда пост руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл отметила, что в тот день американский президент сильно разозлился. По ее словам, Трамп сначала сильно покраснел, а после этого обрушился на присутствующих с гневной тирадой.

«Он сказал: вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?» - приводит слова Хилл издание The Independent.

Как отметила экс-глава аппарата, у неё в тот момент сложилось впечатление, что по столу пронеслось перекати-поле.

Разочарованный американский президент заявил, что не может поверить в то, что с ним не соединили русского коллегу. «Путин - единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединённые Штаты, и я не ответил на его звонок», - отметил Трамп