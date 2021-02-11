МИД России заявил о невозможности восстановить ДРСМД в прежнем виде

В Госдуму внесут законопроект об отмене штрафов за движение по "выделенке" ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде быть не может, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

- Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет, - передаёт РИА Новости слова Рябкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Замглавы МИД также призвал США быть конструктивными в переговорах по контролю над вооружениями. Сергей Рябков отметил, что нового соглашения без подобного настроя от американской стороны не будет.

Рябков также уточнил, что Россия не считает уступкой продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ни со стороны России, ни со стороны США.

Кроме того, Москва отметила сигналы об открытости Вашингтона к началу нового этапа стратегического диалога.