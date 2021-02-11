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Российские военные отразили атаку на сирийскую авиабазу Хмеймим

На базу напали с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась нападению с территории Идлибской зоны деэскалации

Авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась нападению с территории Идлибской зоны деэскалации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия авиабаза Хмеймим, сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал заявил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.

По данным Вячеслава Сытника, нападение произошло в 19:45 по московскому времени. Обстрел вели с территории Идлибской зоны деэскалации, которая находится под контролем незаконных вооружённых формирований. Сейчас российская авиабаза работает в штатном режиме, нападение не нанесло материального ущерба, никто не пострадал.

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