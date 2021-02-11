Врач рассказал о необычных причинах головной боли Фото: Ольга БОББ

Головные боли не всегда могут быть связаны с каким-либо заболеванием, а могут быть проявлениями изменения образа жизни. Об этом рассказал врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков, который назвал необычные причины этого недуга.

Так, среди первых причин он назвал обезвоживание. «Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, эксперт сообщил об опасности малоподвижного образа жизни. По его словам, могут возникать раздражения нервных окончаний, что приводит к мышечному спазму, и в итоге к нарушению венозного оттока. «Это создает все условия для возникновения головной боли», - отметил он.

Душное помещение также может вызвать головную боль, что связано с недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа, а также повышенной температурой. Все это приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

К головной боли может привести и отсутствие завтрака, поэтому эксперт советует кушать утром, а также построить и соблюдать режим дня. Кроме того, он рекомендует принимать теплый или прохладный душ, гулять как минимум полчаса в день, чаще расчесывать волосы и делать массаж головы.