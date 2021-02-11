Лукашенко: стратегическим партнером Белоруссии была и будет Россия

Александр Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стратегическим партнером и союзником Белоруссии была и будет Россия. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Выступая на открытии Всебелорусского народного собрания, глава Белоруссии отметил, что Минску важны отношения и с Брюсселем, и с Пекином, но «при этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия».

По его словам, от единства России и Белорусси зависит стабильное будущее региона.

«Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона», - отметил он, подчеркну, что именно от этого единства зависит «будет здесь мир или здесь война».

Белорусский президент добавил, что содействие Москвы в непростых для его страны условиях имело для Минска важнейшее значение. Как он заявил, это было поддержкой братского государства и народа в условиях важнейших трансформаций.

Лукашенко добавил, что для России смертельно опасно потерять Белоруссию.