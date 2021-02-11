С приходом аномальных морозов москвичи начали скупать обогреватели Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На фоне сильного похолодания москвичи стали скупать дополнительную технику для обогрева жилья. Как сообщают эксперты Авито, за прошедшую неделю жители столицы интересовались обогревателями в два раза активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, с начала февраля текущего года в Москву пришли морозы, которых в регионе не было уже десять лет, и столбик термометра опустился до рекордно низких значений - на 15-20 градусов ниже климатической нормы, а 7-9 февраля в столичном регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, а накануне синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности.

По данным сайта объявлений, в период с 2 по 8 февраля в городе увеличился и спрос, и количество объявлений о продаже обогревателей. Как сообщает Авито, в отчетном периоде объявлений стало на 72 процента больше, а средняя цена выросла на 22 процента по сравнению со стоимостью прошлого года и составила 3 060 рублей.

В данный момент в столице на Авито размещено более 6 тысяч объявлений о продаже обогревателей. Купить приборы можно как у частных лиц, так и у компаний, зарегистрированных на платформе. Москвичи могут выбрать самые разные варианты обогревателейю Так в прдаже есть масляные радиаторы, инфракрасные или кварцевые обогреватели, а также тепловентиляторы и другое.