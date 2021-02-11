МИД РФ озабочен возможным появлением эшелона американской ПРО в космосе

Замглавы МИД заявил, что Россия озабочена перспективой размещения американской ПРО в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия озабочена перспективой появления эшелона противоракетной обороны США в космосе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

- Мы с тревогой обращаем внимание на сигналы оттуда, что есть основания для появления в космосе эшелона ПРО вплоть до нанесения из космоса ударов по позиционным районам межконтинентальных баллистических ракет еще до их запуска или в момент запуска. Это крайне дестабилизирующие концепции, - заявил замглавы российского МИД на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".