В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный март Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гидрометцентре поделились прогнозом на первый месяц весны. Оказывается, ждать тепла в марте не приходится. Почти на всей территории страны он будет холодным.

В Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа температура воздуха не будет подниматься выше 4-5 градусов с знаком плюс.

В ночные часы возможны заморозки, причем в некоторых регионах очень суровые.

В зоне холодов окажется Камчатка, а вот остальные дальневосточные регионы могут ожидать температуру чуть выше нормы. Такая же картина будет практически на территории всей Сибири.

На Урале в марте в пределах нормы, никаких резких колебаний не прогнозируется. А в столичном регионе среднесуточная температура будет – 2,2 градуса.

- Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнется повышение температуры, - уточнила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Обычно в марте в Москве днем воздух прогревается до 1-6 градусов тепла, а в ночные часы показатели колеблются от 0 до – 5 градусов. Март 2021 года обещает быть немного холоднее.

Кстати, самая низкая температура в первый весенний месяц в Москве зафиксирована 4 марта 1913 года. Тогда стоял лютый мороз, столбики термометров опустились до – 32 градусов. А теплее всего было 25 марта 2014 года – плюс 19,7 градусов.

Что касается осадков, то март будет засушливым. В Москве выпадет всего 34 мм. А вот по северо-западу европейской части страны (в Ленинградской, Псковской и Новосибирской областях), в а также в Тверской области, в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, в Ханты-Мансийском округе, в Забайкалье и на юге Иркутской области, на востоке Чукотки осадков будет много.

Кстати, самый снежный март был зафиксирован в 2013 году. Тогда величина снежного покрова в Москве достигала 80 сантиметров.

А на предстоящих выходных Москву завалит снегом. Мощный снегопад накроет столицу уже в пятницу вечером и продлится до воскресенья.

По данным синоптиков, выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров, сообщает телеканал "360".