В МИД РФ заподозрили Запад в планировании ограниченных ядерных войн

Нежелание западных стран подтвердить формулу Горбачева - Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта. Такое заявление сделал заявил замглавы Министерства иностранны дел России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что в США «увлеченно и на публику» обсуждают возможность применения ядерного оружия, и добавил, что Россия отвергает подобные действия

«Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации», - сказал замглавы МИД РФ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Рябков заявил, что те, кто занимаются подобными действиями, «сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование».

Замглавы МИД РФ отметил необходимость подтвердить формулу Горбачева - Рейгана о том, «что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». При этом, как он подчеркнул, сделать это нужно как в двустороннем порядке, так и в более широком формате ядерной пятерки.