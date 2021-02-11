Навальный лично примет участие в суде по делу о клевете 12 февраля

Алексей Навальный Фото: REUTERS

Алексея Навального привезут в Бабушкинский суд Москвы на процесс о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, который состоится в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщили в суде, уточнив, что блогер примет участие в процессе лично.

«Доставка Навального завтра будет, он примет участие в процессе лично», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, ранее прошел процесс по другому делу Навальным. Суд вынес решение по замене условного срока на реальный. Согласно решению, блогер был приговорен к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года. При рассмотрении второго дела прокурор попросил отложить заседание по причине окончания рабочего времени. Следующее заседание отложили на неделю - до пятницы, 12 февраля.