Россия тратит 10-20 млрд рублей в год на разработку новейшего вооружения Фото: Анна САДОВНИКОВА

Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег. Такое заявление сделал специальный представитель президента по природоохранной деятельности, бывший министр обороны Сергей Иванов, который уточнил, что в год на новейшее вооружение тратилось по 10–20 млрд рублей.

Как уточнил экс-глава военного ведомства, речь идет о лазерном комплексе «Пересвет», гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», а также подводном ядерном беспилотнике «Посейдон».

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии», - отметил он, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

По его словам, «ушло десять лет, чтобы сделать это без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно - в год по 10–20 миллиардов рублей»

Иванов заявил, что при триллионном российском бюджете для Вооружённых сил данная сумма является почти незаметными расходами.