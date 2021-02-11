Путин поприветствовал продление Байденом ДСНВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским коллегой Джо Байденом обещания о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России в четверг, 11 февраля, российский лидер, напомнил, что «совсем недавно вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях», и отметил, что российская сторона давно предлагала сделать это Вашингтону.

«Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет … Мы приветствуем это решение», - добавил глава государства.

Напомним, 3 февраля, Москва и Вашингтон официальном продлили ДСНВ. После обмена соответствующими нотами договор вступил в силу и будет действовать до 5 февраля 2026 года.