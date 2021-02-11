Автобус с российскими рыбаками в Норвегии съехал в кювет: пятеро пострадали

Автобус с российскими рыбаками в Норвегии съехал в кювет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 11 февраля, в Норвегии в кювет вылетел автобус, в котором находились рыбаки из России. В результате происшествия пострадали пятеро человек. Об этом сообщило российское генконсульство.

Как уточнили в генконсульстве, автобус перевозил 38 рыбаков российских траулеров из аэропорта норвежского Киркенеса в сторону границ.

«Автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и 4 с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг-Борисоглебск", съехал в кювет. По предварительным данным, лёгкие травмы получили пять человек», - говорится в сообщении, опубликованном на странице «ВКонтакте» генконсульства.

В сообщении уточняется, что прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим россиянам, и организовали транспортировку в больницу Киркенеса. Судовое агентство собирается доставить моряков в Россию другим автобусом.

Генконсульство сообщило, что находится в постоянном контакте с компанией-судовладельцем, судовым агентом, а также норвежскими правоохранительными органами.