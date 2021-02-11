Почти половина российских мужчин мечтают получить на День влюблённых праздничный ужин

47% мужчин обрадовались бы праздничному ужину от своей женщины больше других подарков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне рассказали в опросе, проведённом СберМаркет и ResearchMe, о каких подарках они мечтают на День всех влюблённых. Из 1 700 респондентов почти половина мужчин (47%) признались, что праздничный ужин, приготовленный любимой женщиной, стал бы лучшим подарком. 65% женщин считают хорошим вариантом сюрприза на День Святого Валентина цветы и конфеты. Результаты исследования есть в распоряжении KP.ru.

43% мужчин также заявили, что были бы рады сладостям, а на третьем месте среди желанных мужчинами подарков оказалась техника: смартфоны и ноутбуки. Её предпочли бы 38% опрошенных россиян.

Вторым по популярности среди женщин подарком оказался поход в ресторан или СПА. Так ответили 49% россиянок. 35% сказали, что хотели бы получить ужин, приготовленный их мужчиной.

11% мужчин и 15% женщин хотят на День всех влюблённых приглашение в путешествие с партнёром.

Худшим подарком по мнению россиян стала атрибутика Дня Святого Валентина. Также россияне считают плохой идеей дарить мужчине носки и нижнее бельё. 23% мужчин и 15% женщин высказались против идеи дарить женщине сладости, женщины также считают плохим подарком посуду, особенно кастрюли и сковородку.

Сайт KP.ru рассказывал об истории Дня всех влюблённых, о главных традициях этого праздника и о том, как можно его провести в 2021 году.