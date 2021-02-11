Песков сожалеет, что главреды российских СМИ слили детали беседы с Путиным

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле сожалеют, что участники встречи президента России с Владимира Путина с главными редакторами СМИ распространили детали разговора, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле также надеются, что такого больше не повторится, поскольку иначе нарушается атмосфера доверия.

- Встреча была очень интересной, но, к нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы своим коллегам, - заявил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также рассказал, что на встрече в среду, 10 февраля, встреча прошла в режиме "off the record, без цитирования", и именно такой регламент беседы, по мнению главы президентской пресс-службы, делает её предельно откровенной. В Кремле надеются, что в будущем, отметил Песков, договорённости о режиме встречи будут выполняться всеми участниками.